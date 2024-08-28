نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز أمام رايو فاليكانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة الفريق الكاتالوني، معرفة موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز أمام رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "تيريزا ريفيرو" في ثالث جولات الليجا.

موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز أمام رايو فاليكانو

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره بلد الوليد يوم السبت المقبل 31-8-2024 على ملعب "مونتجويك"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وبلد الوليد يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد مساء السبت المقبل، عبر قنواتها.