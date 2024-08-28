نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

افتتح أوناي لوبيز أول أهداف اللقاء لصالح رايو فاليكانو في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من دي فروتوس من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها لوبيز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أسفل يسار المرمى.

وسجل بيدري جونزاليس هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 60، بعد تبادل التمريرات بينه وبين رافينيا، أنهاها بيدري بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف داني أولمو الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 82، بعد تمريرة من لامين يامال إلى زميله أولمو الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.