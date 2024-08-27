نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد محمد: ظروف عائلية منعتني من الاستمرار مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف العراقي عماد محمد مهاجم الزمالك السابق، أسباب رحيله عن القلعة البيضاء، بعد انضمامه للفريق موسم 2010/ 2011.

وقال عماد محمد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، كان لدي رغبة كبيرة في اللعب لنادي الزمالك بعد الدخول في مفاوضات معي، وحضرت للفريق وأنا هدافًا للدوري الإيراني مع فريق سفاهان أصفهان، وهدافًا لدوري أبطال آسيا.

وتابع، عانيت من بعض الظروف الأسرية خلال فترة وجودي مع الزمالك، ما منعني من الاستمرار في مصر.

وأتم، لم أشارك كثيرًا مع الزمالك بسبب الظروف العائلية التي عانيت منها، ولكن يبقى الفارس الأبيض من الأندية التي افتخر بتمثيلها.