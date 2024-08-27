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أحمد جودة - القاهرة - أكمل نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس أوروبا الأخيرة، ميكيل ميرينو، من ريال سوسييداد الثلاثاء.

أرسنال يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

وبلغت قيمة الصفقة حسب تقارير إعلامية حوالى 36 مليون دولار أميركي (32 مليون يورو)، إضافة إلى 5.5 ملايين دولار أميركي كمكافآت.

وقال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا "ميكيل لاعب سيضيف لنا جودة هائلة بخبرته وتعدد استخداماته".

وتابع "لقد لعب في قمة كرة القدم سواء على مستوى الاندية أو المنتخب منذ مواسم عدّة".

وأردف "سيجعل ميكيل فريقنا أقوى بشكل كبير، بفضل قدراته الفنية، إلى جانب شخصيته القوية والإيجابية".

سجّل ميرينو هدف الفوز لمصلحة إسبانيا بطريقة دراماتيكية في الدور ربع النهائي على حساب ألمانيا المضيفة.

أمضى إبن الـ 28 عاما الاعوام الستة الاخيرة في صفوف سوسييداد، لكنه يمتلك معرفة سابقة عن الدوري الإنكليزي.