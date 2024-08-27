نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. سعود عبدالحميد لاعبًا في روما الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده بشكل رسمي مع الدولي السعودي سعود عبدالحميد قادمًا من الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل سعود عبدالحميد ظهير أيمن الهلال السعودي إلى روما الإيطالي بعقد لمدة أربعة مواسم مقبلة، بعد شراء الموسم المتبقي في عقده مع الزعيم.

ويرتدي سعود عبدالحميد الذي كان محط أنظار الأندية الأوروبية بعد ظهوره اللافت مع منتخب السعودية، القميص رقم 12 مع الذئاب.

وقال عبدالحميد في تصريحات عبر القناة الرسمية لنادي روما الإيطالي: "سعيد جدًا باللعب لروما، أشكر النادي على ثقته بي، روما نادٍ كبير، عرضه لا يمكن رفضه، تلك الخطوة تمثل نقلة في حياتي، إن شاء الله سأقدم ما أقدر عليه وأرفع رأس كل سعودي".

وتابع: "مانشيني «المدير الفني الإيطالي للمنتخب السعودي» مدرب كبير، هو من نصحني باللعب في روما، والحمد لله تمكنت من اتخاذ هذه الخطوة، متسلحًا بالسرعة والمهارة للتقدم والرجوع للخلف بروح كبيرة، سأقدم كل شيء لإسعاد جماهير روما".