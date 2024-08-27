نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 30 مليون يورو.. برايتون يعلن تعاقده مع نجم فنربخشة التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم برايتون الإنجليزي صفقة جديدة من الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

حيث أعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الظهير التركي الدولي فردي كاديوغلو لاعب فنربخشة، خلال الميركاتو الحالي.

وأكد برايتون في بيانه الرسمي، أن الظهير التركي وقع علي عقود انضمامه إلي صفوف الفريق حتي يونيو 2028، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

برايتون يضم التركي فردي كاديوغلو

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة انتقال لاعب فنربخشة إلي الفريق الإنجليزي بلغت 30 مليون يورو.

وأجري الألماني فابيان هورزلر المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي حوارا مع الموقع الرسمي، عقب انضمام فردي كاديوغلو إلي صفوف الفريق.

وقال هورزلر "أنا متحمس جدًا لأننا حصلنا على لاعب ممتاز وشخصية رائعة، لديه قدرة كبيرة، وهو عداء قوي وجيد جدًا في التمرير".

وأضاف "إنه في الغالب ظهير ويمكنه اللعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، يمكنه أيضًا اللعب في خط الوسط".

وأختتم حديثه، قائلا "إنه شخص حريص جدًا على التعلم والتطور، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أنا واثق من أنه سيتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز ويتأقلم بسرعة مع كرة القدم الإنجليزية".

و شارك فردي كاديوغلو البالغ من العمر 24 عاما مع فنربخشة الموسم الماضي في 46 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 4 تمريرات حاسمة.