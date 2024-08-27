نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يفوز على الفيحاء بثنائية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التقدم على نظيره نادي الفيحاء بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم.

ويلعب النصر مباراة هامة في ثاني لقاءات بطولة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملك عبد الله الرياضية.

وافتتح تاليسكا أولى أهداف النصر ببراعة في شباك الفيحاء بهدف في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء بصناعة من كريستيانو رونالدو.

وعزز رونالدو بالهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من الوقت الاضافي من عمر الشوط الأول من اللقاء.

ودخل النصر مباراة أمام الفيحاء بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام- على لاجامي- إيمريك لابورت- أليكس تيليس.

خط الوسط:بروزو - أوتافيو مونتيرو- تاليسكا.

خط الهجوم: عبد الرحمن الغريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.