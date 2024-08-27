نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كالمُعتاد.. كريستيانو رونالدو يبصم على رقم قياسي غير مسبوق في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رقم قياسي جديد مع العالمي، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

كريستيانو رونالدو يساهم في هدف النصر أمام الفيحاء

وصنع كريستيانو رونالدو، هدف فريق النصر الوحيد في مرمى الفيحاء، عند الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، والذي سجله النجم البرازيلي تاليسكا، ليحقق الدون رقم قياسي جديد.

حيث تقام في الوفت الحالي مباراة النصر ضد الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويتقدم العالمي بهدف نظيف حتى الآن.

رونالدو يحقق رقم قياسي غير مسبوق في الدوري السعودي

وحقق كريستيانو رونالدو رقم مميز له منذ انضمامه إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 49 مباراة حتى الآن مع فريقه النصر، وقدم 64 مساهمة تهديفية.