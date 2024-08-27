نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة في تاريخه.. زد اف سي يتأهل لنهائي كأس مصر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل زد إف سي، للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2024، للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على نادي الإسماعيلي بنتيجة 1-0، أحرز الهدف ديلسون كاموني.

ومن المقرر أن يواجه زد إف سي، في المباراة النهائية الفائز من مباراة المصري أمام بيراميدز، يوم الجمعة الساعة 9 مساء على ملعب استاد برج العرب، وهي أول مباراة نهائي يخوضها زد إف سي منذ تأسيسه.





وقدم زد إف سي مسيرة قوية خلال مشوار بطولة كأس مصر-أعرق البطولات المحلية في مصر- إذ استطاع الفوز على أندية كبرى محلية وجماهيرية وهي: الداخلية، وسيراميكا كليوباترا، ومودرن سبورت، والإسماعيلي، وفي منافسات الدوري، حقق "زد إف سي" المركز السابع في أول موسم له بعد صعوده للدوري الممتاز، بعدما جمع 51 نقطة من 34 مباراة، وأحرز 48 هدفًا، وعلى بعد نقاط قليلة من المربع الذهبي.

ويقود زد إف سي الكابتن مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا، والكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، ومحمد ثابت مدرب عام، وعبد الله رجب ومصطفى إبراهيم مدربين، وعصام محمود مدرب حراس المرمى، وأحمد حيدر مخطط أحمال، وكريم حلمي وعمر عبد الله محللين أداء، ومشهور جودت مدير إداري، وعمرو علي عبد الله طبيب الفريق، وماركو جوزيف موسى أخصائي تأهيل.