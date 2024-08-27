نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمة الدوري الجزائري على رادار الأندية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتنافس عدة أندية من الدوري المصري للسيدات، على ضم زوليخه دريهم، لاعبة شبيبة الخروب، لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحظى زوليخه باهتمام أندية الزمالك وزد وبيراميدز، لضمها بداية من الصيف الجاري.

تلعب صاحبة الـ26 عاما مركز خط الدفاع، وكانت عامل أساسي في تتويج فريقها بلقب كأس الجزائر في الموسم المنقضي.

ومن المنتظر أن تنضم زوليخه لأحد أندية الدوري المصري، بداية من الصيف الجاري، لتبدأ مشوار جديد في مسيرتها الاحترافية.