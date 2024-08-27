عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فيليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: ‏تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، مارك كاسادو، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، برنال، فيران توريس.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.