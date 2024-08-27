نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعلن تعاقده مع جواو كانسيلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفاز الهلال في الصراع الشرس الذي كان يدخل فيه مع عمالقة أوروبا ونادي برشلونة على وجه الخصوص والذي كان يخطط لضم اللاعب على سبيل الإعارة.

وقال نادي الهلال في إعلانه عن ضم كانسيلو: "انتباه، من قمم كرة القدم العالمية بعد أن تألق في أعظم الأندية العالمية، على هذا الكوكب، نجم جديد وصل، جواو كانسيلو مرحبًا بك.

تفاصيل تعاقد الهلال مع جواو كانسيلو

وسيكون كانسيلو لاعبًا لنادي الهلال لمدة ثلاث سنوات قادمة، وسيرتدي معه القميص رقم 27.

يذكر أن تعاقد الزعيم مع كانسيلو يأتي برغبة من جانب جورجي جيسوس من أجل تعويض رحيل سعود عبدالحميد إلى نادي روما الإيط