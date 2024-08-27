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أحمد جودة - القاهرة - وجه سعود عبدالحميد لاعب الهلال السعودي السابق وروما الإيطالي الحالي رسالة وداعية إلى جماهير الزعيم بعد رحيله بشكل رسمي إلى فريق الذئاب.

رسالة وداعية من سعود عبدالحميد بعد رحيله عن الهلال السعودي وانتقاله رسميًا إلى روما

وأعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده بشكل رسمي مع الدولي السعودي سعود عبدالحميد بعقد يمتد حتى 2025.

وكتب سعود عبدالحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "اليوم نهاية فصل لا يُنسى من حياتي رحلة مدتها سنتين مليئة بذكريات لا حصر لها ".

وتابع: "إلى زملائي في الفريق في الماضي والحاضر لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة تبديل الملابس معكم.".

وأضاف: "معًا حطمنا عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية والبطولات الممكنة لنادي وأنا فخور بأنني كنت جزءً في ذلك".

واسترسل: "أخيرًا أريد أن أشكر الجمهور الأزرق شكرًا لكم على كل الدعم طوال فترتي في النادي منذ اليوم الأول، منحتوني الثقة في كل مرة أشارك فيها بألوان هذا الفريق".

وأتم: "سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمكم وحبكم اليوم سأرحل لكني لن أنسى الذكريات الجميله، أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل شكرا لكم على كل شيء !".