آرسنال يضم الإسباني ميكيل ميرينو

آرسنال يضم الإسباني ميكيل ميرينوأعلن نادي أرسنال الإنجليزي ضم لاعب الوسط الدولي الإسباني ميكيل ميرينو قادما من نادي ريال سوسيداد بعقد طويل الأمد.

ولم يكشف النادي الإنجليزي في بيانه على موقعه الرسمي عن مدة العقد، غير أنه أكد إبرام صفقة التعاقد اليوم مع اللاعب الذي جذب اهتمام العديد من الأندية، وقام النادي برصده مبكرا لأن مستواه وطريقته في اللعب تتناسب مع أرسنال حيث يهدف النادي لبناء فريق متميز.

وكان ميرينو البالغ من العمر (28 عاما) لاعبا أساسيا في ريال سوسيداد منذ انضمامه إليه عام 2018، وشارك في 242 مباراة، وسجل 27 هدفا وصنع 30 تمريرة.

وبدأ اللاعب الإسباني مسيرته مع أساسونا وشارك مع فريقه الأول في 67 مباراة وسجل ثمانية أهداف، وانضم إلى بوروسيا دورتموند في يوليو 2016، وساعدهم في الفوز بكأس ألمانيا في مايو 2017، قبل أن يعار إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لمدة موسم.

وفي عام 2018، تعاقد سوسيداد مع ميكيل ميرينو ولعب دورا كبيرا في الفوز بكأس ملك إسبانيا 2020، وساهم في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما شارك في 28 مباراة مع منتخب بلاده.

يشار إلى أن أرسنال وصيف بطل الدوري الموسم الماضي حقق انطلاقة جيدة في الموسم الجديد بتغلبه في الجولتين الأولى والثانية على وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، واستون فيلا بالنتيجة ذاتها، وسيواجه برايتون في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل.