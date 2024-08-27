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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة النصر والفيحاء Al-Nassr vs Al-Fayha اليوم.. القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي 2024

موعد مباراة النصر والفيحاء Al-Nassr vs Al-Fayha اليوم.. القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي 2024.. يشهد ملعب مدينة المجمعة الرياضية مساء اليوم مواجهة نارية تجمع بين النصر والفيحاء في إطار الجولة الثانية من الدوري السعودي.

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مباراة النصر والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي

يدخل النصر المباراة وهو يبحث عن تحقيق الانتصار الأول في الدوري والعودة إلى طريق الانتصارات، في حين يسعى الفيحاء لتجاوز خسارته في الجولة الماضية. تأتي المباراة في ظل أجواء مشحونة داخل نادي النصر، حيث يعاني الفريق من أزمات عديدة. من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يضاهى، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي

يشهد مساء اليوم موعدًا حاسمًا لعشاق الكرة السعودية، حيث يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة قوية تجمع بين النصر والفيحاء. وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، لتشهد الملاعب السعودية مواجهة نارية ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي

يمكن لعشاق كرة القدم السعودية الاستمتاع بمتابعة مباراة النصر والفيحاء المثيرة عبر شاشات شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي. وقد خصصت الشبكة تغطية شاملة لهذه المواجهة المرتقبة، حيث ستكون جاهزة لنقل جميع أحداث المباراة لحظة بلحظة.

تردد قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

التردد 12380 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4



التشكيل المتوقع لنادي النصر أمام الفيحاء



ومن المتوقع أن يبدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من: