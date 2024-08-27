نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يضم المدافع مؤمن فليكس استعدادًا للموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين برئاسة أحمد الخشن، في التعاقد مع مؤمن فليكس مدافع الاتحاد السكندري ومياه البحيرة السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لدوري القسم الثاني ضمن استعدادات الموسم المقبل.

ووقع فليكس صاحب 26عامًا، لاعب مياه البحيرة، على عقود انتقاله إلى جمهورية شبين لمدة موسمين بعد دفع المقابل المادي.

وكان توقيع العقد في حضور كلا من:

مصطفي عبد الفتاح مدير الكرة بنادي جمهورية شبين، والإداري مصطفي رياض ووكيل اللاعب ابو فارس.

ولفت مؤمن فليكس الأنظار إليه بعد تألقه في الموسم الماضي، حيث شارك بقميص مياه البحيرة في 19 مباراة من أصل 24 لقاء، وسجل هدفين، وتلقى العديد من العروض ولكن رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف جمهورية شبين.