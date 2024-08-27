نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يحسم صفقة كانسيلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي الهلال السعودي في حسم صفقة جواو كانسيلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك وفق تأكيدات الصحفي فابريزيو رومانو الذي كشف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن نادي الهلال السعودي أنهى اتفاقه بشأن ضم جواو كانسيلو.

وأوضح أن الهلال أتم الاتفاق على صفقة بقيمة 25 مليون يورو مع مانشستر سيتي للحصول على خدمات كانسيلو.

وذكر أن كانسيلو أكمل الجزء الأول من الجزء الأول من الفحوصات الطبية، وفي انتظار توقيع المستندات في الساعات القادمة.

وأوضح أن اللاعب سيحصل على راتب يصل إلى 15 مليون يورو صافي سنويًا بعقد يمتد حتى عام 2027.