نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي على أعتاب الانضمام إلى بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت وسائل إعلام إيطالية الضوء على توصل بورنموث الإنجليزي لاتفاق حول التعاقد مع الإسباني كيبا أريزبالاجا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.



وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن كيبا يخضع للكشف الطبي الآن في بورنموث.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن كيبا سيوقع عقدًا لمدة موسم آخر مع تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2026.



وأوضح رومانو على أن كيبا سوف ينضم إلى بورنموث على سبيل الإعارة حتى يوليو عام 2025، حيث تم الاتفاق بين جميع الأطراف.



وألمح فابريزيو رومانو أن كيبا البالغ من العمر 29 عامًا قضى الموسم الماضي في صفوف ريال مدريد قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن كيبا كان قد شارك في 20 مباراة فقط مع ريال مدريد في جميع البطولات خلال الموسم الماضي.



يذكر أن كيبا توج مع ريال مدريد بكلا من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.



وكان كيبا قد انضم إلى صفوف تشيلسي خلال صيف عام 2018 قادمًا من أتلتيك بيلباو مقابل 80 مليون يورو.