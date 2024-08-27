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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادى برشلونة فى تسجيل لاعب وسطه الجديد داني أولمو لدى رابطة الدوري الإسباني الثلاثاء، وسيكون بالتالي من ضمن قائمة الفريق في مواجهة رايو فايكانو في المرحلة الثالثة من الدوري والتي قد تشهد الظهور الأول له بقميص "بلوجرانا".

برشلونة ينجح بتسجيل داني أولمو لدى رابطة "الليجا"

ولم يتمكن بطل كأس أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا من خوض أول مباراتين مع فريقه في الدوري المحلي، بعد التعاقد معه من لايبزيغ الألماني مقابل 55 مليون يورو، وذلك لعدم قدرة النادي الكاتالوني على تسجيله بشكل رسمي بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

وخفّض برشلونة سقف الرواتب مع رحيل الألماني إلكاي غوندوغان العائد إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، والمدافع السنغالي الشاب ميكايل فاييه المُنتقل إلى رين الفرنسي، إضافة إلى إعارة المدافع الفرنسي كليمان لانغليه لأتلتيكو مدريد، والبرازيلي فيتور روكي إلى ريال بيتيس.

ووفقا للصحافة الإسبانية، فإن هذه الانتقالات لم تكن لتسمح وحدها بتسجيل الوافد الجديد والوحيد في سوق الانتقالات الصيفي (مع شراء ب أو فيكتور من جيرونا بصفة نهائية)، لذا استغلت إدارة برشلونة الغياب الطويل للمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة في وتر أخيل، للتحايل على القواعد.