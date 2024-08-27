انت الأن تتابع خبر عقد مغري بقيمة 40 مليون يورو.. الهلال يسعى بقوة لضم ماركوس ليوناردو من بنفيكا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل نادي الهلال السعودي بقوة في منافسة التعاقد مع النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، ويأتي ذلك على الرغم من أن بنفيكا قد أوضح للهلال في اتصال أولي أنه لا يعتزم بيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في المرحلة الحالية؛ فإن الهلال يواصل مساعيه للحصول على خدماته.

الهلال السعودي يرغب بالتعاقد مع ليوناردو