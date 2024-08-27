انت الأن تتابع خبر عقد مغري بقيمة 40 مليون يورو.. الهلال يسعى بقوة لضم ماركوس ليوناردو من بنفيكا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - دخل نادي الهلال السعودي بقوة في منافسة التعاقد مع النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، ويأتي ذلك على الرغم من أن بنفيكا قد أوضح للهلال في اتصال أولي أنه لا يعتزم بيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في المرحلة الحالية؛ فإن الهلال يواصل مساعيه للحصول على خدماته.
الهلال السعودي يرغب بالتعاقد مع ليوناردو
- وفقًا للتقارير الصحفية البرتغالية فإن نادي الهلال ومدربه البرتغالي جورج جيسوس؛ لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن، ومع ذلك يبدو أن الهلال يدرس تقديم عرض مغري يتراوح بين 30 و35 مليون يورو، بالإضافة إلى حوالي 5 ملايين يورو كمتغيرات، وهذا العرض قد يضع الهلال في مقدمة الأندية الساعية للتعاقد مع هذا اللاعب الموهوب مما يعزز من حظوظه في إتمام الصفقة.
- من الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي قد قدّم عرضًا جاذبًا للغاية للتعاقد مع النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو والذي قد تصل قيمته إلى حوالي 40 مليون يورو، ومن المتوقع أن يعتبر نادي بنفيكا هذا العرض مثاليًا حيث قد يساعده في دخول الأسبوع الأخير من موسم الانتقالات الذي ينتهي في البرتغال في 2 سبتمبر بشكل أكثر انتعاشًا.
- كذلك فإن العقد المعروض على ليوناردو من الهلال مغرٍ للغاية أيضًا حيث يشتمل على راتب أساسي قدره 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين يورو كمكافآت مع مدة عقد تمتد لثلاثة مواسم، كما أن ماركوس ليوناردو يمثل استثمارًا استراتيجيًا قويًا لنادي بنفيكا حيث تم توقيعه من نادي سانتوس في يناير مقابل 18 مليون يورو.
- كما يتضمن عقده مع بنفيكا ضمانًا لنادي ساو باولو بنسبة 10% من قيمة أي انتقالات مستقبلية، وقد وقع ليوناردو عقدًا مع بنفيكا يمتد حتى عام 2029، ويشمل شرطًا جزائيًا يعكس ثقة النادي في قدرات اللاعب بقيمة 150 مليون يورو.