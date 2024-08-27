انت الأن تتابع خبر فينيسيوس جونيور يكشف رده على العرض الفلكي من الدوري السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كسر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد حاجز الصمت بشأن العرض الضخم الذي تلقاه مؤخرًا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، ووفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية فإن العرض المقدم لفينيسيوس من الدوري السعودي يصل إلى مليار دولار مما قد يجعله الرياضي الأعلى أجرًا في العالم، وهذا العرض آثار قلقًا في الأوساط المدريدية؛ بسبب القيمة الكبيرة التي تمثل تحولًا كبيرًا في سوق الانتقالات.

رد جونيور على العرض السعودي