انت الأن تتابع خبر فينيسيوس جونيور يكشف رده على العرض الفلكي من الدوري السعودي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كسر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد حاجز الصمت بشأن العرض الضخم الذي تلقاه مؤخرًا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، ووفقًا للتقارير الصحفية الإسبانية فإن العرض المقدم لفينيسيوس من الدوري السعودي يصل إلى مليار دولار مما قد يجعله الرياضي الأعلى أجرًا في العالم، وهذا العرض آثار قلقًا في الأوساط المدريدية؛ بسبب القيمة الكبيرة التي تمثل تحولًا كبيرًا في سوق الانتقالات.
رد جونيور على العرض السعودي
- في رد على هذا العرض علق فينيسيوس جونيور خلال حديثه لأحد البرامج التليفزيونية اوضح أن أنه يلعب دائمًا ليكون من بين الكبار والأفضل في العالم، وكل يوم يمر في ريال مدريد يشعر بثقة أكبر، كذلك قد ألقى فينيسيوس جونيور الضوء على العرض الضخم الذي تلقاه من الدوري السعودي للمحترفين والذي قد يرفع قيمته إلى مليار دولار، ومع ذلك فقد أكد فينيسيوس أن تركيزه الكامل هو على تحقيق المزيد من النجاح مع ريال مدريد.
- كما أشار فينيسيوس إلى إنجازاته مع النادي موضحًأ أنه تمكن من الفوز بالفعل بلقبين في دوري أبطال أوروبا، وأنه يلعب مع زملاء سبق لهم الفوز بألقاب أكثر مثل داني كارباخال ولوكا مودريتش حيث فاز كل منهما بـ6 ألقاب، وأضاف أن هؤلاء اللاعبين يحفزونهم كل يوم لإظهار أفضل ما لدينا، ويثبتون أن كل شيء ممكن مع الفريق.
- أوضح فينيسيوس أنهم تمكنوا من الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين في ثلاث سنوات وهو إنجاز صعب للغاية، لكن البقاء في القمة أصعب بكثير؛ لذلك فهو يرغب في الاستمرار على هذا المستوى لفترة طويلة وأن يكون قادرًا على ذلك.
- أشار إلى أن الفريق الحالي قد يكون من بين الأفضل في العقد المقبل موضحًا أن يجب أن يظهروا على أرض الملعب أنهم قادرون على الأداء، فيجب عليهم إثبات قدرتهم في كل مباراة، وفي النهاية أكد فينيسيوس على التزامه الكامل بالتفوق مع ريال مدريد مؤكدًا أنه يجب أن يكون جنبًا إلى جنب مع زملائه في الفريق في كل مرة وفي كل مباراة ويثبتون أنهم قادرون على تحقيق المزيد من الألقاب لريال مدريد.