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أحمد جودة - القاهرة - قال الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن، إن التناوب بين لاعبي الفريق سيكون بمثابة مفتاح الفوز بالنسبة لفريقه هذا الموسم في ضوء جدول المباريات المزدحم.

ألونسو: التناوب بين اللاعبين مفتاح الفوز لليفركوزن هذا الموسم

ويبدأ ليفركوزن حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا غدا الأربعاء، حينما يواجه كارل زايس يينا، بينما سيشارك خلال العام أيضا ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما يطمح في الوقت ذاته للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للموسم الثاني على التوالي.

قال ألونسو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "لدينا فريق كبير مع الكثير من الخيارات. مداورة اللعب في الفريق سيكون مهما مرة أخرى هذا الموسم كما كان في الموسم الماضي. لدي ثقة في كل لاعب".

وتأجلت مباراتا ليفركوزن وشتوتجارت في الدور الأول لكأس ألمانيا بسبب مباراتهما بكأس السوبر الألماني، والتي انتهت بفوز فريق ألونسو 4 / 3 بركلات الترجيح.

أكد ألونسو، الذي قاد ليفركوزن للتتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) الموسم الماضي "نتطلع لبطولة الكأس، المباراة الأولى دائما ما تكون خاصة ومثيرة. يجب أن نكون مستعدين جيدا لها".

ويفتقد ليفركوزن خدمات فيكتور بونيفاس ومارتن تيرير وأوديلون كوسونو بسبب الإيقاف، كما سيغيب أيضا إزيكيل بالاسيوس الذي لا يزال في مرحلة إعادة التأهيل.