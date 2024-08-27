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أحمد جودة - القاهرة - قرر الحارس البولندي الدولي فويتسيك تشيسني أعتزال كرة القدم بشكل نهائي وذلك بعد مسيرة طويلة توج من خلالها بالعديد من الألقاب.

البولندي فويتسيك تشيزني يعلن اعتزاله كرة القدم

ونشر الحارس البولندي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا "لقد غادرت وارسو، مسقط رأسي، في يونيو 2006 للانضمام إلى أرسنال وكان لدي حلم واحد، وهو أن أعيش من خلال كرة القدم".

وأضاف "لم أكن أعلم أنها ستكون بداية رحلة العمر، لم أكن أعلم أنني سألعب لأكبر الأندية في العالم وأمثل بلدي 84 مرة، لم أكن أعلم أنني لن أكسب رزقي من اللعبة فحسب، بل ستصبح اللعبة هي حياتي كلها، لم أحقق أحلامي فحسب، بل وصلت إلى حيث لم يجرؤ خيالي حتى على أن يأخذني. لقد لعبت اللعبة على أعلى مستوى مع أفضل اللاعبين في التاريخ دون أن أشعر بالنقص على الإطلاق".

البولندي فويتسيك تشيسني يعلن اعتزاله كرة القدم

وأختتم حديثه، قائلًا "لقد كونت صداقات مدى الحياة، وخلقت ذكريات لا تُنسى، والتقيت بأشخاص كان لهم تأثير لا يصدق على حياتي. كل ما أملك وكل ما أنا عليه، أدين به للعبة كرة القدم الجميلة".

والجدير بالذكر أن الحارس البولندي البالغ من العمر 34 عاما فسخ تعاقده مع يوفنتوس منذ أيام قليلة بالتراضي.

وانضم فويتشيك تشيسني إلي صفوف اليوفي عام 2017 قادما من أرسنال في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 18 مليون يورو.