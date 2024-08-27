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رسميا.. لاعب أرسنال ينتقل إلي بورتو البرتغالي

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أحمد جودة - القاهرة -  

حسم بورتو البرتغالي صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لخوض المنافسات القادمة.

حيث أعلن بورتو عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع البرتغالي فابيو فييرا لاعب ارسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الحالي.

وأكد النادي البرتغالي في بيانه الرسمي، أن لاعب وسط الجانرز سينتقل إلي صفوف الفريق علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بورتو يضم البرتغالي فابيو فييرا

والجدير بالذكر أن فابيو فييرا البالغ من العمر 24 عاما انتقل إلي صفوف الأرسنال صيف 2022 قادما من بورتو البرتغالي بمقابل 35 مليون يورو.

وشارك اللاعب البرتغالي مع فريقه الإنجليزي الموسم الماضي في 16 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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