نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| عقبة وحيدة تمنع الزمالك من ضم بديل فتوح "بنتايك" وقيمة الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلاحق إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اقترابهم من حسم ملف إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم.

ووضع مسؤولي القلعة البيضاء، العديد من الأسماء الجديدة لتعزيز بعض المراكز والذي يأتي في مقدمتها مركز الظهير الأيسر، لخلافة أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرة وانتظار موعد محاكمته القادم.

- عقبة تعطل الزمالك عن ضم بنتايك

ودخل مسؤولي القلعة البيضاء في مفاوضات مع إدارة مادي سانت إيتيان الفرنسي لضم الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد مصدر مقرب في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" الزمالك يضع شرط وحيد لإتمام صفقة محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إيتيان، وهو تحطي اللاعب الفحص الطبي الدقيق".

وتابع:" جاءت تلك الخطوة بعد تسرب أنباء عن وجود إصابة للاعب في الفترة الأخيرة".

وأختتم:" التعاقد مع بنتايك، سيكون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أولوية الشراء آخر الموسم، والتكفل بقيمة راتب اللاعب فقط خلال هذا الموسم والذي يبلغ 300ألف يورو".