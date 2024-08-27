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أحمد جودة - القاهرة -



نجحت لجنة الكرة بنادي طنطا في ضم اللاعب حازم الشامي مدافع أيسر فريق الترسانة السابق، وذلك في آطار سلسلة التعاقدات التي يبرمها النادي خلال فترة الإستعداد للموسم الجديد.

طنطا يضم حازم الشامي مدافع الترسانة

وعلي جانب أخر يخوض الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني محمد حليم مباراتين وديتين يومي الأربعاء والخميس.



ويلتقي الفريق غدا مع نظيره فريق دمنهور ويوم الخميس مع فريق منتخب السويس وسوف تقام اللقاءات علي ملعب ستاد جامعة طنطا في الخامسة مساءًا.

