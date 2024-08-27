رونالدو يعتزل كرة القدم بقميص النصر السعودي في هذا الموعد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم البرتغالي الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو أنه يخطط لإنهاء مسيرته مع ناديه الحالي النصر السعودي، ولكن بعد عامين أو ثلاثة أعوام.

وبدد رونالدو أي آمال في العودة إلى ناديه الأول سبورتنغ لشبونة البرتغالي بتأكيده أنه يخطط للبقاء في المملكة العربية السعودية حتى اعتزاله.

وصرح رونالدو لمحطة now البرتغالية التلفزيونية: "لا أعرف ما إذا كنت سأعتزل قريبًا، في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، ولكن على الأرجح سأعتزل هنا في النصر".

رونالدو يعتزل كرة القدم مع النصر السعودي



أضاف رونالدو "أنا سعيد للغاية في هذا النادي، وأشعر بالسعادة في هذا البلد أيضًا. أنا مسرور باللعب في المملكة العربية السعودية وأريد الاستمرار هنا".

وانتقل رونالدو للدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) في ديسمبر 2022 بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولعب رونالدو أساسيًا في جميع مباريات منتخب البرتغال بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا حيث قاد الفريق للتأهل لدور الثمانية، قبل أن يخسر أمام فرنسا بركلات الترجيح.

ويعتزم رونالدو الاستمرار في اللعب لمنتخب بلاده، في الوقت الحالي على الأقل، حيث يأمل في المشاركة في مباراتي الفريق المقبلتين ببطولة دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا وبولندا.

وقال نجم ريال مدريد الإسباني السابق "عندما أرحل عن المنتخب الوطني، لن أخبر أحدًا مسبقًا وسيكون قرارًا عفويًا للغاية من جانبي، ولكن أيضًا قرارًا مدروسًا جدا".

أشار رونالدو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "في الوقت الحالي، ما أريده هو أن أكون قادرًا على مساعدة المنتخب البرتغالي في مبارياته المقبلة. تنتظرنا بطولة دوري الأمم الأوروبية وأود حقا أن ألعب".

ألمح رونالدو، الذي سجل 898 هدفًا في مسيرته الكروية حتى الآن، أنه لا يرغب في العمل في مجال الإدارة الفنية عندما يعتزل اللعب، حيث قال "في الوقت الحالي، لا أفكر في أن أكون مدربًا للفريق الأول أو أي فريق آخر".

وأتم رونالدو حديثه قائلًا "لا يخطر هذا الأمر على بالي، لم أفكر فيه قط. لا أرى مستقبلي يمر بهذا. أرى نفسي أفعل أشياء أخرى خارج كرة القدم، لكن الله وحده يعلم ما يحمله المستقبل".