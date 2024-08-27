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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي يونيون برلين، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط وو يونغ جيونغ على سبيل الإعارة من فريق شتوتغارت، منافسه ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

يونيون برلين يتعاقد مع وو يونج جيونج

قال هورست هيلدت، رئيس قطاع كرة القدم في يونيون برلين: "كانت قدرته على اللعب في أكثر من مركز وجودته كلاعب عاملين حاسمين في التعاقد معه. فهو لا يجلب القدرة الفنية فحسب، بل يتمتع أيضا بالسلوك الصحيح والاستعداد الكبير للتأقلم مع أي نظام".

يشار إلى أن اللاعب الكوري الجنوبي انتقل من فرايبورغ إلى شتوتغارت العام الماضي، علمًا بأنه سجل خمسة أهداف في 29 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات.