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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي هوفنهايم الألماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الفرنسي فالنتين جندري، مدافع فريق ليتشي الإيطالي.

هوفنهايم يضم المدافع فالنتين جندري

لم يتم كشف النقاب عن تفاصيل الصفقة، حيث لم يعلن عن المقابل المادي ومدة العقد.

وقال فرانك كرامر، المدير الرياضي المؤقت لنادي هوفنهايم: "فالنتين مدافع يمكن الاعتماد عليه ويمتلك قدرات جيدة واستوعب أسلوب اللعب الإيطالي الذي يتميز بالشراسة والقوة واكتسب الكثير من الخبرة من التواجد هناك".

تجدر الإشارة إلى أن الاندية الأوروبية تعمل على قدم وساق من أجل تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية المقرر له يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس.

وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم الاعلان بشكل رسمي عن الانتدابات التي تم الحصول عليها بواسطة جميع الفرق وهو ما تعمل عليه الادارات المختلفة.