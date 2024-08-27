نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصطفى محمد يحسم موقفه من الرحيل عن نانت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترفض إدارة نادي نانت الفرنسي، التفريط في خدمات المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تلقي الاعب العديد من العروض الخارجية لضمه هذا الصيف بعد تألقه مع الفريق.

وانضم نجم منتخب مصر إلى صفوق نانت قادما من صفوف جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة موسم 2022، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في عقده.

- مصطفى محمد يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي

وفجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل عن موقف مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر من أحد العروض السعودية هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة، مصطفى محمد لم يوافق على عرض من دوري روشن في الأيام الماضية دون الكشف أسم الفريق.

وتابعت، المهاجم الدولي المصري، دخل اهتمام نادي ولفرهامبتون الإنجليزي قي الصيف الحالي ولكن تم رفضه من إدارة فريقه.

وأختتمت، نانت لن يسمح برحيل نجم الفريق حيث تلقى أيضا عرضين الدوري الفرنسي لضم مصطفى محمد، من ناديي أولمبيك مارسيليا ونيس، وتم الرد بالرفض.

