نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تحصد 5 ميداليات في بطولة العالم للتايجي بسنغافورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصدت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو 5 ميداليات خلال منافسات بطولة العالم الرابعة للتايجي التي أقيمت في سنغافورة خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الجاري.

وفاز 4 لاعبين بالميداليات الخمسة حيث حصد يوسف محمود كمال على ميداليتين ذهبية وفضية كما فاز يوسف عبد الرحمن بالميدالية الفضية كما توجت ملك إبراهيم بالميدالية الفضية فيما فازت اللاعبة روجى علاء بالميدالية البرونزية.

وأشاد شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه المشاركين في بطولة العالم للتايجي ما يؤكد على التطور الذي تشهده اللعبة، مقدما الشكر إلى لاعبي المنتخب المصري بعد حصد 5 ميداليات.

كما قدم الشكر إلى دولة سنغافورة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال للوفود المشاركة في البطولة حتى خرجت بهذا الشكل المشرف.

وشهد حفل افتتاح بطولة العالم الرابعه للتايجى بسنغافورة السفير المصرى بسنغافوره السفير أحمد مصطفى وشريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو والدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد.

فيما ضمت بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم الرابعة للتايجي بسنغافورة الدكتور أحمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد وإداري البعثة وحسن خليفة مدرب منتخب مصر فيما تضم قائمة اللاعبين يوسف محمود كمال، يوسف عبد الرحمن علي، جون سعد أمون، ملك إبراهيم محمد، روجى علاء السعيد، سما محمد سيد.

