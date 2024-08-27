انت الأن تتابع خبر سعود عبد الحميد يصنع تاريخ جديد للكرة السعودية في أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشكل انتقال النجم السعودي سعود عبدالحميد إلى نادي روما الإيطالي إنجاز كبير في تاريخ كرة القدم السعودية، حيث يصبح أول لاعب سعودي ينتقل بشكل دائم إلى أحد أندية الدوريات الأوروبية الكبرى، هذا الانتقال التاريخي يفتح الطريق أمام اللاعبين السعوديين، ويؤكد تطور مستوى الكرة السعودية وتزايد اهتمام الأندية الأوروبية باللاعبين السعوديين.

لاعبين سعوديين سبقوا سعود

سبق عبدالحميد مجموعة من اللاعبين السعوديين الذين جربوا حظهم في أوروبا، مثل سامي الجابر الذي لعب في ولفرهامبتون الإنجليزي، وسالم الدوسري الذي لعب في فياريال الإسباني، وفهد المولد الذي لعب في ليفانتي الإسباني، ومختار علي الذي لعب في فيتيس الهولندي، إلا أن تجارب هؤلاء اللاعبين كانت إعارات قصيرة الأمد ولم يتمكن أي منهم من حجز مكان أساسي في فريق أوروبي كبير.

وبانتقاله إلى روما يكون عبدالحميد قد حقق إنجازًا تاريخيًا، حيث نجح في الانتقال بشكل دائم إلى أحد أندية الدوري الإيطالي، وهو أحد أقوى الدوريات في العالم وهذا الانتقال يؤكد على موهبة عبدالحميد وقدراته الكبيرة، ويجعله قدوة للجيل الجديد من اللاعبين السعوديين.

بداية عهد جديد للكرة السعودية