انت الأن تتابع خبر "فعاليات الجولة الثانية".. حجز تذاكر مباراة الهلال وضمك دوري روشن السعودي 2024/2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض نادي الهلال مواجهة مرتقبة أمام ضمك في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025، تعتبر هذه المباراة من المواجهات الحاسمة لنادي الهلال، حيث يأمل الفريق في تحقيق فوزه الثاني على التوالي والوصول إلى ست نقاط، معززًا طموحاته في الدفاع عن لقب الدوري الذي حققه في الموسم الماضي، لذا يبحث الكثير عن طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال وضمك وأسعارها.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك

ستُقام مباراة الهلال ضد ضمك ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري السعودي في استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك يوم الأربعاء الموافق لـ 28 من أغسطس لعام 2024، ستبدأ اللقاء في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، مصر، وقطر، بينما ستكون الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، البث المباشر للمباراة سيكون متاحاً عبر قناة SSC الرياضية ومنصة شاهد VIP.

طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال وضمك

أصدر نادي الهلال بياناً بشأن توفير تذاكر المباريات عبر منصة بلو ستور الإلكترونية التابعة للنادي، يمكن للجمهور حجز تذاكرهم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بلو ستور tickets.bluportal.net.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك.

التوجه إلى قسم المباريات المتاحة على الصفحة الرئيسية.

اختيار المباراة التي ترغب في حضورها.

النقر على زر حجز التذاكر.

تحديد فئة التذكرة المرغوبة من بين الفئات المتاحة.

اختيار رقم المقعد.

تحديد وسيلة الدفع التي تفضلها.

إدخال بيانات وسيلة الدفع المطلوبة.

الضغط على زر تأكيد الحجز لإتمام العملية.

أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد ضمك

تم مؤخراً إطلاق تذاكر مباراة الهلال وضمك، والتي تندرج ضمن فعاليات الجولة الثانية من دوري روشن الممتاز لعام 2024، فيما يلي جدول بأسعار التذاكر المختلفة المتاحة لجماهير الفريقين:

الفئة السعر (بالريال السعودي) خلف المرمى 34.5 أطراف 57.5 الواجهة 46.5 الفضية (سيلفر) 172 الذهبية (جولد) 345

ما هي تشكيلة فريق الهلال المتوقعة؟

يتوقع أن يختار مدرب نادي الهلال التشكيلة التالية للاعبين للمباراة القادمة:

حارس المرمى: “ياسين بونو”

خط الدفاع: “رينان لودي، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، حمد اليامي”

خط الوسط: “روبن نيفيز، ناصر الدوسري، ميلينكوفيتش سافيتش”

خط الهجوم: “ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش”