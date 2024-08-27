انت الأن تتابع خبر الدعم الملكي يشكل دافعًا للمنتخب للتأهل لكأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكل الدعم الملكي الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد دافعًا قويًا لنجوم المنتخب الوطني لكرة القدم لتحقيق حلم الشارع الرياضي الأردني ببلوغ نهائيات كأس العالم 2026 .



وتشكل متابعة جلالته المستمرة لنتائج المنتخب وحرصه على استقبال اللاعبين وتكريمهم في مناسبات متعددة، حافزا أساسيًا لدفعهم نحو تحقيق نتائج أفضل.



ويلعب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد دورا بارزا لتحقيق حلم التأهل في نهائيات كأس العالم حيث يتابع تفاصيل إعداد المنتخب، ويحرص على زيارة التدريبات والمشاركة فيها، ما يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا للبحث عن تحقيق نتائج قوية.



وتتزامن جهود اللاعبين مع اقتراب منافسات الدور الحاسم المؤهلة للمونديال، والتي تبدأ في الخامس من الشهر المقبل بمواجهة المنتخب الكويتي، ثم المنتخب الفلسطيني في العاشر من نفس الشهر، تحت أنظار جماهير تتطلع بشغف نحو الانتصارات.



ويرى عشاق المنتخب الوطني أن الدعم الملكي الهاشمي يضع الكرة في ملعب اللاعبين، ما يعني أنهم مطالبون بتحقيق النتائج المأمولة.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اعتبر المشجعون أن زيارة ولي العهد لتدريب المنتخب اخيرا زادت من حماس اللاعبين وجددت معنوياتهم، قبل انطلاق تصفيات الدور الحاسم، والتي تعد الاستحقاق الأهم لأحلام المنتخب في التأهل.



وفي سياق الدعم الملكي، يشير نجم المنتخب الأسبق عارف حسين، إلى أن اللاعب الأردني يستمد العزيمة والطاقة من اهتمام القيادة الهاشمية، مشيرا الى التاريخ الزاخر بالدعم الملكي للرياضة الأردنية وكرة القدم بشكل خاص.



وبين حسين أن سمو ولي العهد يدرك جيدا أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للمنتخب فيما يتعلق بتصفيات الدور الحاسم، الأمر الذي دفع سموه لزيارة تدريب المنتخب والتحدث للاعبين، وهو أمر محفز لجميع اللاعبين الذين دائما ما يجدون في هذا الدعم الكبير فرصة لاستحضار قدراتهم في المباريات المقبلة.



كذلك، يعبّر قائد المنتخب الاسبق حاتم عقل، عن تفاؤله بقدرة الفريق على تحقيق حلم التأهل ويشير إلى أن الدعم الملكي المستمر أسهم في تحسين مستوى الفريق ونتائجه، معتبرا تواجد سمو ولي العهد في التدريبات تطورًا مهمًا يعكس مدى اهتمام القيادة الهاشمية بتفاصيل تحضيرات المنتخب.



فيما أكد رئيس نادي عجلون، رجائي الصمادي، سعادة الجمهور الأردني بمتابعة جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين لتدريبات المنتخب ومتابعة تفاصيله، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تعزز فرص اللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة وثقته بتأهل النشامى إلى المونديال لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.



يشار إلى أن المنتخب الوطني يلعب في المجموعة الثانية بتصفيات الدور الحاسم، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان والكويت وفلسطين .