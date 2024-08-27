نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ضد فاليكانو.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد اليوم الثلاثاء في مشوار بطولة الدوري الإسباني والذي يشهد مباريات نارية أبرزها برشلونة ورايو فاليكانو.

ويحتضن ملعب كامبو دي فوتبول، لقاء مهم ومرتقب يجمع بين برشلونة بنادي رايو فاليكانو مساء اليوم الثلاثاء من منافسات الجولة الثالثة من عمر الليجا.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ست نقاط ويتواجد رايو فالكيانو في المركز السابع برصيد أربع نقاط.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال مايوركا × إشبيلية – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو × برشلونة – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3