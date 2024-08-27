نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي على بعد خطوة من ضم كانسيلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الحديث عن انتقال جواو كانسيلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نادي الهلال السعودي إلى تدعيم صفوفه بضم الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو صاحب الـ 30 عامًا هذا الصيف.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن الهلال السعودي يتوقع أن يحصل على الضوء الأخضر الأخير لسفر جواو كانسيلو من أجل إجراء الفحص الطبي لأن الأمر كله يعتمد على موافقة اللاعب.

وأشار إلى أن الهلال أتم اتفاقه مع مانشستر سيتي مقابل حزمة بقيمة 25 مليون يورو، وتم قبولها بالفعل.

وشارك جواو كانسيلو في مسيرته مع الأندية حتى الآن خلال 423 مباراة وسجل 22 هدف وصنع67 هدف آخرين، وحصل على 85 كارت أصفر و4 طرد غير مباشر و3 بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن جواو كان قد تم إعارته إلى برشلونة الموسم الماضي وشارك خلالها في 42 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.