نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري وبيراميدز المتوقع لمباراة النصف النهائي لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بالنصف النهائي من منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يخوض المصري هذه المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: حسن علي ومحمد دبش وعمرو موسى وكريم العراقي.

خط الوسط: امادوا باه ويوسف الجوهري.

الوسط المهاجم: محمد الشامي وحسين فيصل وميدو جابر.

خطالهجوم: صلاح محسن.

بينما يخوض بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: حمدي – مرعي – احمد سامي – الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين – ابراهيم توريه – فخري لاكاي.

خط الهجوم ابراهيم عادل – ماييلي – وليد الكرتي.

وتنطلق هذه المباراة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجاري بملعب الجيش ببرج العرب.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر نسخة 2024 يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.