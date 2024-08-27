نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة لمباراة فاليكانو في الدوري الإسباني.. موقف أولمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فيليك المدير الفني لنادي برشلونة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به رايو فاليكانو مساء اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 على ملعب "تيريزا ريفيرو" في ثالث جولات الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: ‏تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، مارك كاسادو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، برنال، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تُنقل مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.