نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري دائمًا مُقصر.. حازم إمام يكشف تفاصيل جديدة في أزمة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي خلال مواجهات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوتديفوار.

وقال حازم إمام خلال تصريحات تليفزيونية": كلوب اعتذر عن حديثه عن إصابة صلاح إعلاميًا، ولكن في مصر الجميع يرى أن المصري دائما مُقصر، وتعرضنا لهجوم واتهامات، أننا مقصرين ولا نستطيع السيطرة على محمد صلاح وهذا كلام غير صحيح بالمرة".

وأضاف حازم إمام: "اتفقنا مع الطبيب ومسؤولو ليفربول أن صلاح سيرحل عقب المباراة، ولن يتم الإعلان عن ذلك قبل المباراة حفاظًا على استقرار المنتخب قبل تلك المباراة الهامة، وكان الإتفاق أن يتم الإعلان من جانب الإتحاد المصري لكرة القدم وليفربول عقب المباراة وفي توقيت واحد".

وأكمل عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم:" من الواضح أن يورجن كلوب لم يكن يعلم بهذا الاتفاق، وتم سؤاله خلال مؤتمر صحفي لمباراة وأعلن عن الأمر ولذلك اعتذر فيما بعد".

وتعرض محمد صلاح للإصابة بالعضلة الخلفية، خلال مشاركته بمباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غانا يناير الماضي، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي أقيمت في كوت ديفوار.

وعن تفاصيل الإتفاق مع طبيب ليفربول، قال إمام:" تحدثت مع محمد صلاح في اليوم التالي لإصابته وأخبرني برغبته في البقاء مع المنتخب، وهذه كانت رغبتنا أيضًا، ولكن طبيب ليفربول عقب إجراء الأشعة للمرة الثانية وإرسالها لطبيب ليفربول أكد أنه لن يستطيع تحديد إمكانية مشاركة صلاح دون إجراء الكشف الطبي عليه في إنجلترا، وطلب أن يسافر صلاح وإن كان هناك إمكانية لشفاؤه ولحاقه بباقي المباريات سيعود، مضيفا أن الإصابة قد تصل لعلاج قد يمتد لأكثر من أسبوعين".

واختتم:" كل ما كنت افكر به هو أن يكون صلاح بحالة جيدة ويتعافى، لأن لدي أمل أن أصل لمراحل متقدمة في البطولة، وكنت اعتقد أنه سيظل هناك أسبوعا ويعود ولم أكن اعلم ذلك وصلاح أيضا لم يكن يعلم، ولكني أبلغت المجلس بقراري لدي أفضل لاعب في العالم واحتاج لتعافيه بشكل سريع للاستفادة منه في حالة الوصول للأدوار النهائية".