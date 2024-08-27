نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره رايو فاليكانو اليوم الثلاثاء 27-8-2024 على ملعب "تيريزا ريفيرو"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز السابع برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.