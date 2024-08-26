يوفنتوس يضرب هيلاس فيرونا بثلاثية في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، الفوز أمام نظيره هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي 2024-2025.

أحداث مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح يوفنتوس في الدقيقة 23 بداع التسلل على دوشان فلاهوفيتش الذي مرر الكرة إلى زميله نيكولو سافونا الذي سجل الهدف.

وتمكن دوشان فلاهوفيتش من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من كينان يلدز إلى فلاهوفيتش الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح نيكولو سافونا في تسجيل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة 39، بعد عرضية من مبانجولا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سافونا برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع دوشان فلاهوفيتش أن يحرز الهدف الثالث لصالح يوفنتوس والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء، نفذها فلاهوفيتش بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقا يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى.