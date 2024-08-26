إبراهيم صلاح: موسم الزمالك الماضي للنسيان.. والسوبر الأفريقي أول الاختبارات

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أحمد جودة - القاهرة -



طالب إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء، بعدم التعجل في حسم الملفات الخاصة بفريق الكرة قبل بداية الموسم الجديد.

قال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، كان الله في عون مجلس إدارة الزمالك بسبب بعض الملفات التي يديرها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرتهم على تخطي الصعاب.

وتابع، المجلس الأبيض نجح في تخطي الصعاب في عدة مواقف سابقة، ولا نطالب سوى بالصبر لاتخاذ المجلس القرارات الأفضل في صالح القلعة البيضاء.

وتعجب لاعب وسط الزمالك السابق، من رغبة البعض من غير المنتمين للقلعة البيضاء في رحيل أحمد مصطفى زيزو عن الفريق بسبب الأزمة المالية، قائلًا لا أحدٍ يعي ظروف النادي واللاعب معًا غيرهما، وعلى جماهير القلعة البيضاء عدم التأثر بالشائعات وانتظار القرار الرسمي.

وأتم إبراهيم صلاح تصريحاته قائلًا، موسم الزمالك السابق للنسيان، وعلى اللاعبين التأكد أنه لا أعذار في الموسم المُقبل والذي يبدأ بحصد لقب السوبر الأفريقي الشهر المُقبل.