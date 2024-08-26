نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يتوصل لاتفاق مع الدافع الإسباني إينجو مارتينيز قبل الإعلان الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة الميدان السعودية، أن نادى اتحاد جدة السعودي قد أتم اتفاقه مع المدافع الإسباني إينجو مارتينيز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من برشلونة.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتبقى على الإعلان الرسمي لللانتقال سوى إجراء الفحص الطبي للاعب قبل إعلان الصفقة.

ولعب المدافع الدولي الإسباني إينجو مارتينيز، من مواليد 1991 في إنداروا، نحو 357 مباراة دورية مع أتلتيك بلباو وريال سوسييداد سجل خلالها 22 هدفًا قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة انتقالا حرا في 2023.