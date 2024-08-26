نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024/25 بالنظام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعو بطولة دوري أبطال أوروبا لقرعة دور المجموعات والتي تحددت الخميس المقبل الموافق التاسع والعشرين من أغسطس الحالي.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تغيرا على طريق سحب القرعة والذي سيجرى اليا بدلا من من السحب يدويًا مع إجراء بعض التعديلات على نظام البطولة.

أبرز التعديلات على دوري أبطال أوروبا

كما أجرى الاتحاد الأوروبي عدة تعديلات على نظام البطولة الحالية، حيث يشارك فى البطولة 36 فريقًا في دور المجموعات في نسخة الموسم الجاري 2024-2025، بدلًا من 32 فى النظام القديم.

ويتم تقسيم الاندية إلى 4 مستويات، وتضم كل مجموعة 9 أندية، حيث يخوض كل فريق 8 مواجهات بنظام الدوري، على أن تكون 4 مواجهات على ملعبه و4 لقاءات خارج أرضه.

ويصعد 8 أندية مباشرة إلى دور ثمن النهائي، بينما أصحاب المركز التاسع حتى الرابع والعشرون يمتلكون فرصة الصعود لكن بالمواجهات الاقصائية والتي تجري بنظام خروج المغلوب ليكتمل دور الستة عشر بشكل رسمي.