نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض مغري من الدوري السعودي لضم نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الصحفي كريستيان فالك، عن تلقي نجم بايرن ميونخ الألماني عرضًا خياليًا من الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن كينغسلي كومان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، يملك عرضًا مغريًا من السعودية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح أن بايرن ميونخ سيكون على استعداد لبيع لاعبه الفرنسي صاحب الـ28 عامًا والمناقشات جارية حتى الآن بين الناديين.

وشارك الجناح الأيسر الفرنسي مع بايرن ميونخ خلال 296 مباراة وسجل خلالهم 64 هدف وصنع 66 آخرين، وحصد 20 مباراة.