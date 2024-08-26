نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستعد لإتمام صفقة مانويل أوجارتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصّص في سوق الانتقالات، عن إقتراب الموعد النهائي لإتمام نادي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان صفقة اللاعب مانويل أوجارتي..

وكما تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، بعد الاجتماع الذي تم بين نادي مانشستر وباريس سان جيرمان الذي كان إيجابيا، وهناك الالتزام بالشراء وان الصفقة في مراحلها النهائية.

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لإغلاق الاتفاق مع نظيره باريس سان جيرمان لضم مانويل أوجارتي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد رومانو بأن الانتقال سيكون في صفقة انتقال دائم حال رحيل سكوت مكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد إلى نابولي مقابل 30 مليون يورو.