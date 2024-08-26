نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كييزا يحسم موقفه من عرض برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي وافق على عرض برشلونة الإسباني من أجل الحصول على توقيعه في فترة الميركاتو الصيفي.



وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن صفقة تعاقد برشلونة مع كييزا كان ينقصها اتفاق النادي الكتالوني مع كييزا على البنود الشخصية في العقد بعدما اتفق البرسا مع يوفنتوس الإيطالي الذي يملك عقد كييزا على القيمة المالية للصفقة.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن كييزا وافق على التوقيع لبرشلونة بعقد مدته ثلاث مواسم، حيث يبقى بموجبه في النادي الكتالوني حتى يونيو 2027 مع حصوله على راتب سنوي يصل إلى ستة مليون يورو بواقع 4 مليون يورو كمبلغ ثابت ومتغيرات وحوافز بشروط سهلة بقيمة مليوني يورو.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن صفقة التعاقد مع كييزا تكلف خزينة برشلونة مبلغًا يناطح 12 مليون يورو على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي يوم الأربعاء أو الخميس المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برشلونة يرغب في الانتظار نحو 48 ساعة على أقل تقدير قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة حتى يتمكن من تفريغ مساحة في ملف الرواتب بالنادي بما يسمح بتسجيل عقد كييزا في رابطة الدوري الإسباني.