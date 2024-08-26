نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب مانشستر سيتي مطلوب في مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل أحد لاعبي مانشستر سيتي، دائرة اهتمامات عملاق مدريد وذلك للتعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

أتلتيكو مدريد يبحث إمكانية ضم نونيز من مانشستر سيتي

أفاد الإعلامي البريطاني الموثوق ديفيد أونستين، بإن نادي أتلتيكو مدريد يستكشف إمكانية التعاقد مع البرتغالي ماتيوس نونيز لاعب وسط مانشستر سيتي.

وأشار المصدر ذاته إلى إن نادي أتلتيكو مدريد يريد ضم نونيز من مانشستر سيتي هذا الصيف، في صفقة إعارة وليست انتقال دائم.

ولم يتلق مانشستر سيتي، أي عروض رسمية حتى هذه اللحظة بخصوص نونيز، كما لم يتم اتخاذ أي قرار حول إمكانية إتاحة اللاعب في سوق الانتقالات من عدمه.

ويرتبط نونيز صاحب الـ25 عامًا، بعقدٍ ساري مع مانشستر سيتي حتى صيف 2028 وتبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.