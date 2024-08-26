نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اهتمام عمالقة البريميرليج.. هل يرحل كينجسلي كومان عن بايرن ميونخ ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت العديد من التقارير الصحفية مساء اليوم عن مصير الجناح الفرنسي الدولي كينجسلي كومان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كومان يقرر الرحيل عن بايرن ميونخ

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن كومان قرر الرحيل الرسمي عن صفوف بايرن ميونخ تمهيدًا للانضمام إلى نادي جديد خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويحظى كومان باهتمام كبير من جانب عمالقة البريميرليج وستكون الساعات القليلة القادمة حاسمة في مصير اللاعب.

ويمتلك كومان عقدًا مع نادي بايرن ميونخ الألماني يصل حتى صيف 2027، ويبدو أنه قرر بشكل نهائي إنهاء الفترة المميزة التي قضاها بداخل البافاري لينضم إلى نادي جديد.

يذكر أن كينجسلي كومان ارتبط بالرحيل عن البافاري الفترة الماضية من أجل الانضمام إلى صفوف برشلونة ولكن لم يحدث أي شيء رسمي بين الطرفين.