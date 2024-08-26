الاتحاد الدولى للتنس يمنح كنزي عبد العزيز جولة أوروبية بعد التتويج ببطولة إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الاتحاد الدولي للتنس، اللاعبة كنزي عبد العزيز بطلة افريقيا في التنس تحت 14 عام، للمشاركة في جولة اوروبية تتكون من مجموعة بطولات خلال شهري أغسطس ويوليو، كجزء من برنامج تطوير الابطال الناشئين الموهوبين في العالم.

منح كنزي عبد العزيز جولة أوروبية بعد التتويج ببطولة إفريقيا

الجدير بالذكر ان البطلة المصرية الناشئة كانت قد حصلت منذ عدة شهور علي البطولة الافريقية تحت 14 عام، وكانت مرشحة للعب بطولة رولان جاروس للناشئين، احدي البطولات العظمي في عالم الكرة الصفراء.

كنزي عبد العزيز لاعبة نادي جزيرة الورد بالمنصورة وهي المنصفة الاولي محليا وافريقيا تحت 14 عام، ومتوقع لها الكثير في الفترة القادمة في عالم التنس الأرضي الذي يشهد مؤخرا تطورا واضحا في عدد اللاعبين الممارسين، وظهور ابطال وبطلات ناشئين واعدين.